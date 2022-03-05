تحت رعاية خادم الحرمين..  الداخلية تنهي استعدادها للمشاركة في معرض الدفاع العالمي بالرياض

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أنهت وزارة الداخلية استعدادها للمشاركة في معرض الدفاع العالمي في مدينة الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وتستعرض وزارة الداخلية أبرز حلولها المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.

وتهدف مشاركة الوزارة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على الحلول المبتكرة المقدمة في تطوير منظومة الأمن الداخلي.

وسيركز معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات، حيث سيشهد مشاركة أكثر من (590) جهة عارضة، و (42) دولة، و (100) وفد عسكري من (70) دولة.

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