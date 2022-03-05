شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لسكان المنطقة الشرقية: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني بمستوى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيها بشأن حالة الطقس في المنطقة الشرقية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مستوى الرؤية، وتشمل الحالة المنطقة الشرقية (الجبيل ـ الخبر ـ الدمام ـ الظهران ـ العديد ـ القطيف ـ النعيرية ـ رأس تنورة).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، اليوم السبت في تمام العاشرة مساء.