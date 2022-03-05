شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من غد ولمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم السبت فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح بيان للمجلس - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القرار جاء استنادا إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية في جلسة اليوم، مشيرا إلى أنه على الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم التحريرية مع الوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم إلى رئاسة المجلس اعتبارا من غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام.

وأشار البيان إلى أن الشروط الواجب توافرها في المرشح هي أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاما من العمر، وأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد، بالإضافة إلى ألا يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في وقت سابق اليوم، خلال جلسته الثالثة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية.