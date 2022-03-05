شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية البحرين: مباحثات ولى العهد مع القيادة الأمريكية ركزت على تنمية التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن المباحثات التي أجراها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع القيادة الأمريكية وكبار المسؤولين، ركزت على تطوير وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية التي من شأنها الدفع بمسار علاقات الصداقة والتعاون المشترك إلى آفاق أشمل وأكثر فاعلية، وبخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري الذي يشهد مزيدًا من النمو والتطور في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2004.

وأشاد الزياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم السبت - بالنتائج الطيبة التي حققتها الزيارة الرسمية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمباحثات عالية المستوى التي أجراها مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أنها تعكس ما يربط البلدين الصديقين من علاقة وطيدة واحترام متبادل وحرص متواصل على تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المجالات كافة.

وقال وزير الخارجية البحريني" لقد تزامن مع زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، انعقاد أعمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وما تخلله من مباحثات موسعة حول فرص زيادة التعاون الثنائي في العديد من المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والتعليمية، والسياحة، والبيئة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التنموية، وكذلك انعقاد منتدى الأعمال البحريني الأمريكي؛ ما يمثل دفعة مهمة لمسار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع آفاقها، وسوف يكون لها مردودٌ إيجابي مباشر لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة نحو مزيد من النماء والازدهار".