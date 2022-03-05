شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: توسيع مشاركة الشباب في عملية التنمية الشاملة لتحقيق رؤية 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية الدكتور مشعل الربيع أهمية توسيع مشاركة الشباب الكويتيين في عملية التنمية الشاملة ليكون لهم دور قيادي في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) باعتبارهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع ولأن تنمية الكويت مسؤولية مشتركة.

وقال الربيع في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الهيئة دأبت على الاهتمام بثروة الكويت البشرية وأخذت على عاتقها تمكين الشباب ورعايتهم عبر طرح العديد من البرامج والمشروعات المتاحة لهم ، داعيا الشباب الكويتيين إلى التسجيل في برامج ومشروعات الهيئة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني (www.youth.gov.kw) لاستثمار طاقاتهم وصنع مستقبل أفضل.

وعن البرامج والمشروعات المتاحة للشباب الكويتي التي تقدمها الهيئة ذكر مشروع الإرشاد الأكاديمي لمساعدة طلبة المدارس في الحصول على قبول من الجامعات المتميزة وصناع العمل لتأهيل وتوظيف الشباب في القطاع الخاص ودوري الإبداع الشبابي الذي يعمل على تعزيز المهارات التعليمية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والآداب والفنون.

ولفت كذلك إلى مشروع المبادر المحترف لتمكين المبادرين الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وبرنامج تأهيل الخريجين وأكاديمية إعداد القادة الشباب وأكاديميات الشباب والبنات لكرة القدم وحكام المستقبل ومشروع ملاعبنا وورش وادي الشباب والورش الحرفية.

وأضاف أن برامج الهيئة امتدت لتشمل المجالات الصحية والثقافية والتطوعية فأتاحت للشباب برنامج صحتك هي ثروتك ومسرح الشباب الجوال وبرنامج أيادينا للفرص التطوعية للشباب.وأشار إلى مساهمة برامج ومشروعات الهيئة في تنفيذ برنامج العمل الحكومي مبينا أنها مشروعات مستدامة ذات تأثير مباشر على مرتكزات رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الدولية المتعلقة بتنمية الشباب.

وقال الربيع إن الهيئة العامة للشباب تولت تطوير عدة منصات إلكترونية مساندة وداعمة لبرامج ومشاريع الهيئة وهي منصة توظيف لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومنصة إمكان لتدريب الشباب ومنصة مبادراتنا.وأعرب عن الشكر إلى العاملين ومنتسبي هيئة الشباب بكل مستوياتهم وفئاتهم على جهودهم المبذولة في تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات التنموية وإتاحتها للشباب الكويتيين.