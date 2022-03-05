طقس الخليج.. غائم على السعودية والإمارات ودافئ بالكويت

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الأربعاء، فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة وتمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار قد تكون رعدية أحيانًا على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر مائج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، بأن الطقس المتوقع اليوم، السبت، فى مملكة البحرين سيكون مغبرا في البداية وغائما مع فرصة لتساقط أمطار أحياناً، و يتحول إلى معتدل مع بعض السحب عند المساء.



الرياح: شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، و تصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار. الرياح: شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، و تصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار. ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 30%.

طقس غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطقة الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة، ومغبر أحياناً نهاراً. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.