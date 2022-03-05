شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق فصل الكهرباء والماء والغاز عن المستأجر لإجباره على الدفع.. «إيجار» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
كشفت شبكة «إيجار» الإلكترونية أنه لا يحق للمؤجر فصل التيار الكهربائي أو الماء أو الغاز عن المستأجر في حال وجود متأخرات ملزمة الدفع.
وطبقا لصحيفة “عكاظ” فإنه في حال وجود نزاع فيمكن التوجه للجهات القضائية وكذلك التوجه للمركز السعودي للتحكيم العقاري حسب الاختصاص.
وبالنسبة لفرض رسوم إضافية على المستأجر كالماء مثلا، أوضحت «إيجار» أن المستأجر يتحمل سداد مبلغ فاتورة الماء والكهرباء أثناء فترة العقد.
وفي حال امتناع المستأجر عن الدفع إلا بإصدار فاتورة إلكترونية فلا يحق له ذلك، إذ إن المستأجر ملزم بالدفع بناء على الدفعات الموجودة بالعقد، ويتوجب إصدار سند “قبض”.
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