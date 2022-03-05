شكرا لقرائتكم خبر عن مع استمرار التقلبات الجوية والأتربة المثارة.. هاشتاق #الرياض_الآن يتصدر الترند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الرياض الآن”، قائمة الترند في المملكة، اليوم السبت، بالتزامن مع تعرض العاصمة الرياض للأتربة المثارة وأمطار رعدية، وتنبيه من شبه انعدام الرؤية، وذلك بعد يوم واحد من عاصفة ترابية شديدة شهدتها الرياض خلال اليومين الماضيين.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهاً باستمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية على منطقة الرياض حتى السادسة مساء اليوم السبت.

وفي الوقت نفسه دعت إدارة الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات للوقاية من الغبار.

من جانبها، أوضحت إدارة المرور أنه من أجل سلامة الجميع عند القيادة وقت الغبار والأتربة المثارة التي تجتاح عدة مدن في المملكة، لابد من الالتزام بقواعد وتعليمات المرور.

ونصح الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على “تويتر” أن “من لديه مناسبة في مكان مفتوح أنصح بملابس شتوية متوسطة هذه الليلة والليالي القادمة في عموم الوسطى والشمالية وغرب وشمال الشرقية وشرق الغربية”.

وكان قد غرد “الحصيني” قائلاً: “السحب على أجزاء من الوسطى والشرقية مع بعض الأمطار الرعدية على أجزاء من شمال الشرقية، والغبار باللون الزهري على العاصمة الرياض ومحافظات الشمالية والغربية ومتوقع تحركه نواحي محافظات الرياض الجنوبية والمنطقة الشرقية مع انخفاض في درجة الحرارة، إلا أن يصرفه الله”.