عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

تعتزم شركة فيس بوك حجب الإعلانات القادمة من روسيا على مستوى العالم.



وجاء ذلك وفقاً لما أعلنته ليلة الجمعة/السبت الماضية مجموعة ميتا المالكة لشركة فيس بوك، وتطبيقي واتس آب، وانستغرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

وذكرت ميتا أن نظام الإعلان في روسيا تم إيقافه بالكامل، وهو ما يعني أن المعلنين الروس لن يمكنهم وضع إعلاناتهم في روسيا فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت الروسية "روسكوماندزور" أمس الجمعة حجبها شبكة فيس بوك كلياً داخل روسيا، وسبق ذلك إعاقة عمل الشبكة.

وقالت "روسكوماندزور" إن سبب قرارها بحق فيس بوك هو "التمييز ضد وسائل إعلام روسية"، وذلك بعد أن قيدت فيسبوك ظهور بعض وسائل الإعلام الروسية الحكومية. وفي الوقت نفسه، أعلنت ميتا أنها تعمل على إبقاء خدمات شركتها قائمة في روسيا بقدر المستطاع، رغم الحجب المعلن.