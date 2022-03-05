شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على هذه المناطق.. «الأرصاد» يعلن توقعات حالة طقس السبت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بشأن حالة طقس اليوم السبت، على جميع أنحاء المملكة.

وتوقع “المركز” في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة وتمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة.

وأضاف : في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار قد تكون رعدية أحيانًا على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة .

وتابع: ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر مائج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.