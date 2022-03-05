مصر تتعرض لموجة من الرياح المحملة بالرمال والأتربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يشهد طقس السبت في مصر، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، فيما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس دافئ على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وحذرت الهيئة من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، مشيرة إلى أنه خلال الـ48 ساعة القادمة سوف تتأثر البلاد بمنخفض صحراوي يصاحبه نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، توقعت الأرصاد أن تسجل القاهرة ٢٣ درجة، والسواحل الشمالية ٢٢ درجة، وشمال الصعيد ٢٧ درجة، وجنوب الصعيد ٣٢ درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أنه مع اقتراب بداية فصل الربيع فلكيا؛ تتأثر مصر بالمنخفضات الصحراوية المارة بالصحراء الكبرى ومن أشهرها منخفضات الخماسين ذات الرياح القوية والتي تنقل معها كميات كبيرة من الأتربة مسببة عواصف ترابية، ومعها تنخفض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وأضافت أن تلك المنخفضات من الممكن أن تستمر ثلاثة أيام خارج المدن؛ فيما يكون الجو دافئًا، حيث ترتفع درجات الحرارة خلال مارس/ آذار وحتى مايو/ أيار، وتكون الرطوبة معقولة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر مارس/ آذار 2022 مع الخمسة أعوام الماضية، وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.

وتابعت: "من المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة درجة الحرارة العظمى أثناء ساعات النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ليسود طقس دافئ معظم فترات النهار".

وأردفت الهيئة: نتوقع أن تكون معدلات سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، موضحة أن خرائط التوزيعات الضغطية تشير إلى بداية نشاط منخفض البحر الأحمر (السودان الموسمي) مما يؤدي لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تؤثر أحيانا على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.