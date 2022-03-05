شركة التقنيات الروسية Yandex تعلن وقف جميع نشاطاتها في الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تخوفا من امتداد سلاح العقوبات إليها، أعلنت شركة التقنيات الروسية Yandex وقف جميع نشاطاتها في الولايات المتحدة.



وحسب موقع "ذا فيرج"، الشركة الروسية تتخصص في تطوير وصناعة أنظمة القيادة الذاتية للسيارات، وكانت تدير خدمة مركبات بمدينة "آن آربور" في ولاية ميتشجان الأمريكية.

بالإضافة لخدمة توصيل بضائع ومنتجات باسم Grubhub كانت تديرها أيضا Yandex عبر مركبات ذاتية القيادة تابعة لها سداسية العجلات، وفقا للعين.

واستبعدت دول الاتحاد الأوروبي 7 مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي.

في الوقت نفسه، تم استثناء مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات وفق ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأربعاء.

واتفق كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، وبريطانيا، السبت، على ضمان عزل بنوك روسية مُختارة عن نظام "سويفت"، للإضرار بقدرتها على العمل على مستوى العالم ردا على حرب روسيا على أوكرانيا.

وأعلن مصرف سبيربنك الروسي الرئيسي، الأربعاء، انسحابه من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية واسعة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المصرف في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية: "في ظل الوضع الراهن، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية".

وأعلنت الهيئة الناظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء أنّ الفرع الأوروبي لـ"سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا، يعتزم إشهار إفلاسه بسبب أضرار لحقت به جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.