شركة لينوفو تطلق "ألترابوك" للمحترفين بمنافذ متعددة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق الألترابوك ThinkPad X1 Extreme G5الجديد في إطار مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2022.



والألترابوك هى أجهزة لاب توب ليس أكثر، تعتمد على التصميمات الانسيابية.

وأوضحت الشركة الصينية أنها تهدف من خلال جهازها الجديد إلى تلبية متطلبات المحترفين؛ حيث إنه يشتمل على معالجات إنتل Alder Lake وبطاقة الرسوميات GeForce RTX 3080 Ti وشاشة بمعدل تنشيط صورة 165 هرتز ودرجة سطوع 600 نيت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة IPS قياس 16 بوصة بدقة وضوح 1200 بيكسل ودرجة سطوع 500 نيت أو لوحة لمسية بدقة وضوح 1600 بيكسل ودرجة سطوع 600 نيت، وتعمل الشاشة بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 165 هرتز، وينبض بداخل جهاز الألترابوك الجديد المعالج Core i9 من الجيل الثاني عشر وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3080 Tiمع ذاكرة رسوميات GDDR6سعة 16 جيجابايت.

وتروج الشركة الصينية لجهازها الجديد من خلال تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي DDR5-4.800 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت وذاكرة داخلية SSD بسعة حتى 8 تيرابايت، بينما تبلغ سعة البطارية 90 وات ساعة.

ويأتي جهاز لينوفو الجديد في حجم مدمج للغاية لا يزيد سُمكه على 17.9 ملم وبوزن 1.88 كجم، وتمتاز لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية باللون الأبيض، وتعمل كاميرا الويب بدقة 1080 بيكسل مع توافر مصراع للحفاظ على الخصوصية ووظيفة التعرف على الوجه عن طريق كاميرا بالأشعة تحت الحمراء لتسجيل الدخول في نظام ويندوز.

ويزخر الألترابوك ThinkPad X1 Extreme G5 الجديد بالعديد من منافذ التوصيل، مثل اثنين من منافذ Thunderbolt 4 واثنين من منافذ USB-A 3.2 من الجيل الأول ومنفذ HDMI 2.1 ومودم 5Gوتقنية اتصالات المجال القريب NFCوقارئ بطاقة SD Express 7.0، ومستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل.

ولينوفو شركة صينية عملاقة للتكنولوجيا والحواسيب ومقرها في بكين، الصين، وفي موريسفيل، كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وبيع أجهزة الحاسوب الشخصي وأجهزة الحاسوب اللوحي والهواتف الذكية، ومحطات العمل والخوادم وأجهزة التخزين الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة البرامج وأجهزة التلفاز الذكية.

وتعمل لينوفو في أكثر من 60 دولة وتبيع منتجاتها في حوالي 180 دولة. لديها مراكز أبحاث في بكين، تشنغدو، ياماتو (محافظة كاناغاوا، اليابان)، شنغهاي، شنتشن، وموريسفيل( نورث كارولينا، الولايات المتحدة)، ولديها أيضًا لينوفو ن أي سي، وهي مشروع مشترك مع ن أي سي حيث تنتج أجهزة الكمبيوتر الشخصية لـ السوق الياباني.

وتأسست لينوفو في بكين في نوفمبر 1984 باسم ليجيند، وتم تأسيسها في هونغ كونغ في 1988.حيث استحوذت على أعمال الكمبيوتر الشخصي لشركة اي ب ام في 2005 ووافقت على الاستحواذ على أعمال الخوادم القائمة على انتل في عام 2014.

وبعدها دخلت لينوفو سوق الهواتف الذكية في عام 2012 و عام 2014 كأكبر بائع للهواتف الذكية في الصين القارية. كما استحوذت لينوفو على موتورولا موبيلياي من جوجل.