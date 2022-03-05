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خبير صحي يستبعد أن تعلن الصحة العالمية نهاية الوباء في السنوات المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

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استبعد طبيب الأمراض المعدية الروسي يفغيني تيماكوف أن يتم الإعلان عن نهاية جائحة الفيروس في السنوات القليلة المقبلة، وسيكون معدل الإصابة إما أكثر أو أقل لكنه لن يختفي.

 

وقال تيماكوف: "في السنوات القليلة المقبلة، لن يأتي بالتأكيد اليوم الذي ستعلن فيه منظمة الصحة العالمية نهاية الوباء".

 

وأوضح أن هناك، على سبيل المثال، جائحة السل الذي تمت مكافحته لفترة طويلة، لكنه لم يختف، جائحة فيروس ستبقى كما هي، وستكون الإصابة إما أكثر أو أقل، ولكن الفيروس لن يختفي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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