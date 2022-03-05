خبير صحي يستبعد أن تعلن الصحة العالمية نهاية الوباء في السنوات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استبعد طبيب الأمراض المعدية الروسي يفغيني تيماكوف أن يتم الإعلان عن نهاية جائحة الفيروس في السنوات القليلة المقبلة، وسيكون معدل الإصابة إما أكثر أو أقل لكنه لن يختفي.



وقال تيماكوف: "في السنوات القليلة المقبلة، لن يأتي بالتأكيد اليوم الذي ستعلن فيه منظمة الصحة العالمية نهاية الوباء".

وأوضح أن هناك، على سبيل المثال، جائحة السل الذي تمت مكافحته لفترة طويلة، لكنه لم يختف، جائحة فيروس كورونا ستبقى كما هي، وستكون الإصابة إما أكثر أو أقل، ولكن الفيروس لن يختفي.