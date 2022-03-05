الصحة العالمية تؤكد أن جائحة كورونا كان لها آثار مدمرة على نساء أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه كان لجائحة فيروس كورونا في أفريقيا آثار مدمرة للغاية على النساء.



وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا، "لقد كان عبئاً هائلاً على النساء، ليس بدنيا فقط ولكن نفسياً أيضاً".

وخسرت الكثير من النساء ممن يعملن في القطاع الاقتصادي غير الرسمي الدخل نتيجة للجائحة وقضين المزيد من الوقت في رعاية الأطفال جراء غلق المدارس.

وأشارت المنظمة أيضا إلى زيادة في العنف الأسري.

ورغم تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا أخيراً الآن، فأنه من المرجح الشعور بالآثار طويلة الأمد للجائحة لسنوات.

وبالتالي يجب دعم النساء، بحسب الصحة العالمية، من خلال الائتمان متناهي الصغر لمساعدتهن على إعادة البدء اقتصادياً.

وتمكنت أفريقيا حتى الآن من الحصول على 700 مليون جرعة من لقاحات كورونا، ولكن حتى الآن لم يتم تطعيم سوى 13% من سكان القارة.

وسجلت المؤسسة الصحية الأفريقية "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" ما إجماليه 11.2 مليون إصابة ونحو 250 ألف وفاة على صلة بكوفيد.

غير أن الخبراء يعتقدون إن الأعداد الفعلية أعلى بكثير.