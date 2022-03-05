تعرف على أفضل وقت من اليوم لأكل الكربوهيدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ربما سمعت من قبل أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم. لا تستهن بهذه النصيحة القديمة، خاصة إذا تعلّق الأمر بالكربوهيدرات. فبحسب إرشادات التغذية الأمريكية لـ 2020- 2025 تشكل الكربوهيدرات 45 إلى 65 بالمائة من النظام الغذائي، أو ما يعادل 225 إلى 235 غراماً في اليوم، وفق موقع24.



ولأن كل غرام من الكربوهيدرات يوفر 4 سعرات حرارية، يُنصح بأكل الحصة الأكبر منها في وجبتي الإفطار والغداء، وتقليل كميتها في العشاء، خاصة إذا كنت تهدف إلى إنقاص الوزن. ويُستثنى الرياضيون من هذه التوصية، لأنهم يحتاجون إلى وجبة خفيفة من البروتين والكربوهيدرات قبل النوم.

كما توجد أدلة على أن الجسم يتحمّل زيادة مدخلاته من السكريات والنشويات والكربوهيدرات في الصباح، حيث تنشط خلايا البنكرياس أكثر في بداية اليوم.

وهناك اعتقاد بأن الكثير من الكربوهيدرات خلال المساء والليل يؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم، لكن لم تؤكد الأبحاث العلمية ذلك بشكل قاطع.

من ناحية أخرى لا يُنصح بالامتناع الكامل عن أكل الكربوهيدرات خلال النصف الثاني من اليوم، لأن انخفاض نسبة السكر بالدم قد تؤثر على قدرة الإنسان على النعاس والنوم خلال الليل.