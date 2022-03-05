لقاح جديد يحمي الأطفال الرضع من فيروس خطير.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يمكن حماية الأطفال من الفيروس التنفسي المخلوي RSV بلقاح جديد هو الأول من نوعه في العالم.



ويقول العلماء في شيكاغو إن لقاحاً جديداً من جرعة واحدة قلل من دخول المستشفى بسبب السعال بنسبة 75 في المائة لدى الأطفال الرضع.

و يصيب الفيروس التنفسي المخلوي معظم الأطفال في المملكة المتحدة قبل سن الثانية ويسبب حوالي 20000 حالة دخول إلى المستشفى كل عام، ولا يوجد حاليًا علاج أو طرق وقاية بسيطة، لكن دراسة جديدة كشفت أن جرعة سنوية من الأجسام المضادة يمكن أن تمنع العدوى الخطيرة.

وقال الدكتور ويليام مولر، من جامعة نورث وسترن "هذا اللقاح لديه القدرة على توفير الحماية ضد الفيروس التنفسي المخلوي لجميع الأطفال، وهو ما سيكون نقلة نوعية في التعامل مع هذا المرض".

وخلال الدراسة، أعطي اللقاح لـ994 طفلاُ، وتمت مقارنة حالتهم مع 496 طفلاً حصلوا على دواء وهمي. وأظهرت النتائج أن 1.2 فقط في المائة من الأطفال الذين تم تلقيحهم أصيبوا بعدوى في الصدر تتطلب رعاية طبية، مقارنة بخمسة في المائة ممن لم يتلقوا التطعيم.

ويعمل اللقاح، المسمى Nirsevimab والذي تصنعه شركة AstraZeneca عن طريق حقن الأجسام المضادة المستنسخة مباشرة في مجرى الدم لمحاربة الفيروس التنفسي المخلوي إذا دخل الجسم.

ولا يمنح اللقاح مناعة دائمة، لذا يجب إعطاؤه كل عام - لكن خطر الإصابة بأمراض خطيرة ينخفض مع تقدم الأطفال في السن. ويوجد لقاح مماثل بالفعل ولكن يجب إعطاؤه كل شهر، حتى خمس مرات في السنة، وهو مخصص فقط للأطفال المعرضين لمخاطر عالية، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.