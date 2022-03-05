نصائح للوقاية من أمراض القلب بسبب الوراثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في العالم، وأكثرها شيوعاً مرض الشريان التاجي، الذي يمكن أن يسبب نوبة قلبية. وتوجد أدلة على أنه مرض وراثي. ووجدت دراسة أن الذين لديهم عوامل وراثية للإصابة به أكثر عرضة للنوبة القلبية بـ 90% مقارنةً مع الخالين من العامل الوراثي.



وتعتبر الفحوصات الدورية لضغط الدم، والكولسترول، والسكري من الإجراءات الطبية الضرورية لأصحاب التاريخ العائلي مع أمراض القلب. إلى جانب ذلك توجد نصائح تساعد على تفادي هذا المرض.

النوم

كشفت دراسة أن الذين ينامون أقل من 6 ساعات يومياً يزيد خطر إصابتهم بالنوبة القلبية بـ20% كما توجد أدلة على أن السهر من العوامل المسببة لأمراض القلب. لذلك ينصح بالنوم أكثر من 6 ساعات، مع الحرص على الذهاب للفراش قبل منتصف الليل عدة مرات في الأسبوع.

السلمون وزيت الزيتون

تناول الدهون الصحية من عوامل الوقاية من النوبة القلبية حتى مع العوامل الوراثية للإصابة. لذلك يجب تناول الأسماك من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً، خاصةً السلمون، والتونة، والمكاريل، وزيت الزيتون، والأفوكادو.

المشي

المشي ولو حول المنزل بدل الجلوس، وممارسة التمارين الخفيفة والمتوسطة مثل ركوب الدراجات والسباحة. إن المشي 30 دقيقة 5 مرات أسبوعياً يعزز وصول الأكسجين للخلايا ويحافظ على نشاط الدورة الدموية.

التأمل

توجد أدوات تساعد على التأمل، أحدثها تطبيقات الهاتف، ذلك أن صفاء الذهن، وإزالة التوتر الذي تراكمه ضغوط الحياة، يقلل هرمون الكورتيزول، ويخفف الضغوط على القلب.

تناول الفاكهة

قالت دراسات إن تناول حصتين من الفاكهة يومياً يخفض مخاطر الإصابة بالسكري 36 %، في السنوات الخمس التي اعتماد هذا النظام، ويعد السكري من أسباب أمراض القلب. كما توفر الفواكه معادن عديدة، تمنح القلب حيوية.

الصداقة

تعد الوحدة من عوامل الإصابة بأمراض القلب، بينما تساعد الحياة الاجتماعية النشطة والتواصل مع الأصدقاء على تقليل الضغوط على القلب، وخطر النوبة القلبية.