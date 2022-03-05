هكذا تأكل الخبز وتتجنب زيادة الوزن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

الخبز هو الطعام الذي يقع عليه أكبر اللوم عند البحث عن أسباب زيادة الوزن. سبب ذلك هو الكربوهيدرات، على الرغم من أن الجسم لا يحوّلها مباشرة إلى خلايا دهنية، بل تشير إرشادات التغذية إلى إمكانية الاستمتاع بأكل الخبز من دون زيادة الوزن. إليك ما يجب مراعاته لضمان ذلك وفقا موقع24.



تجنّب الخبز قليل الألياف، واجعل اختيارك للأنواع التي تحتوي على قدر أكبر منها بمعدل بين 3 و5 غرامات في كل رغيف.

السكر المضاف للخبز أحد أسباب زيادة الوزن عند أكله، لذلك تأكّد من أن رغيف الخبز الذي تختاره لا يحتوي على أكثر من غرام واحد من السكر.

الدقيق الأبيض والخبز المصنوع من الدقيق المكرّر ليس خياراً صحياً. الأفضل هو الخبز الأسمر المصنوع من القمح الكامل.

احرص على تناول الخبز مع بروتين قليل الدهون، مثل: الدجاج، والتونة، والبيض، والحمّص، أو الدهون المضادة للالتهابات مثل زبدة اللوز، والأفوكادو، وزيت الزيتون.

لا تتناول الخبز مع كربوهيدرات أخرى.