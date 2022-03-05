دراسة: التطعيم يقلل خطر أعراض كورونا طويلة الأمد إلى النصف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج دراسة استقصائية بريطانية حديثة أن من تلقوا جرعة أو جرعتين قبل العدوى من لقاحات فيروس كورونا انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بنسبة 41 بالمائة بالأعراض طويلة الأمد للمرض بعد 12 أسبوعاً مقارنة بمن لم يتلقوا لقاحات قبل الإصابة. وأجرت الدراسة وكالة الأمن الصحي ببريطانيا دراسة استناداً إلى مسح لآلاف المرضى خلال الفترة من إبريل 2020 إلى نوفمبر 2021.



وبينت النتائج أن تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد 19 يقلل خطر الإصابة بالأعراض طويلة الأمد إلى النصف. ونُشر ملخص الدراسة على شبكة ميدركسيف الطبية، وأجريت أبحاثها تحت إشراف دانيال أيوب خان من جمعية الإحصاء الملكي.

ويتم تعريف الأعراض طويلة الأمد لعدوى كوفيد 19 بأنها مجموعة واسعة من المشاكل الصحية التي يمكن أن تصيب الأشخاص لمدة 4 أسابيع أو أكثر بعد الإصابة الأولى بالفيروس. وهي أعراض تصيب حتى من لم تظهر عليهم أعراض المرض في الأيام أو الأسابيع التي تلت العدوى. ويمكن أن تظهر هذه الحالات على شكل أنواع ومجموعات مختلفة من المشاكل الصحية لفترات زمنية مختلفة.

واستندت الدراسة إلى مسح حكومي عن عدوى كورونا شمل المصابين من أعمار بين 18 و69 عاماً، وتمت فيه متابعة المرضى بعد أسبوعين من الإصابة. كما ارتكز البحث على مراجعة لـ 15 دراسة محلية ودولية عن أعراض كوفيد19.

وتقدم هذه الدراسة دليلاً جيداً على أن وجود مناعة سابقة بسبب التطعيم قبل الإصابة بفيروس كوفيد19 يعطي بعض الحماية النتائج السيئة طويلة الأمد لهذا الفيروس، ولا تقتصر فوائد اللقاحات على تقليل فترة الاستشفاء وتقليل خطر الوفاة.