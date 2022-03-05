تطبيق واتس أب يختبر ميزة تسجيل صوت جديدة لنظام أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طرحت واتس أب مؤخرًا ميزة جديدة تسمح لمستخدمي أندرويد بإيقاف تسجيلات الرسائل الصوتية واستئنافها. كانت هذه الميزة متاحة لمستخدمي واتس أب على أجهزة آي أو إس فقط، أما الآن، يقال إن واتس أب تختبر الميزة لمستخدمي أندرويد أيضاً.



وفقًا لتقرير صادر عن موقع “وابيتلان إنفو”، بدأ واتس أب في طرح تحديث تجريبي جديد لمستخدمي أندرويد. بعد التحديث، سيصبح من الممكن لمستخدمي أندرويد أيضاً إيقاف تسجيل ملاحظة صوتية على هواتفهم الذكية.

كيف تعمل ميزة الإيقاف المؤقت في تسجيل الرسائل الصوتية

ستعمل الميزة على نظام أندرويد الأساسي بشكل مشابه لنظام آي أو إس. بعد التحديث التجريبي الأخير، سيتمكن مستخدمو أندرويد من رؤية زر إيقاف مؤقت جديد عند التمرير لأعلى بعد الضغط على زر التسجيل. بمجرد الإيقاف المؤقت، سيتم استخدام نفس الزر لاستئناف التسجيل. ستكون الميزة الجديدة مفيدة لمشاركة التسجيلات الطويلة وستوفر أيضًا الوقت للمستخدمين حيث لا يتعين عليهم إعادة تسجيل ملاحظة صوتية في حالة حدوث بعض الانقطاع.

وكشف التقرير كذلك أن الميزة متاحة فقط للتجريب حالياً، ولنظام واتس أب بيتا على نظام أندرويد. ومن المتوقع أن تطرح الشركة الميزة لمزيد من المستخدمين مع التحديثات القادمة.

أضافت الشركة أيضًا مؤخرًا اختصار بحث جديد لعدد قليل من مختبري الإصدار التجريبي من أندرويد، حيث تمت إضافة اختصار البحث إلى جانب رمز مكالمة الفيديو، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا