شركة سامسونغ تقيد مجموعة من التطبيقات لتوفير عمر بطاريات أجهزتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد تقرير خاص بشركة سامسونغ، بأن الشركة قامت بتقييد أداء عدد كبير من التطبيقات على بعض هواتف غالاكسي الذكية، باستخدام خدمة “جي أو إس”. وتقول التقارير إن الشركة قامت بتقييد عدد كبير من التطبيقات يصل إلى 10000 تطبيق بهدف توفير عمر البطارية، بما في ذلك تطبيقات نتفليكس وتيك توك، و مايكروسوفت أوفيس.



وقد تم رصد التقييد لعدد كبير من التطبيقات، من قبل المستخدمين الكوريين الذين نشروا قائمة تضم زهاء 10000 تطبيق تأثر باستراتيجية سامسونغ الجديدة. ومنذ الكشف عن المشكلة، امتلأت منتديات سامسونغ الكورية بشكاوى من المستخدمين حول تقييد التطبيقات.

وعلى الرغم من أن العديد من التطبيقات على بعض الهواتف الذكية مثل غالاكسي إس 1 بلس كانت دون تقييد، إلا أن الشركة تنوي تنفيذ إجراءاتها الجديدة على سلسلة هواتف غالاكسي إس 22 بالكامل.

كما تبين بأن مجموعة من التطبيقات باتت تخضع لسياسة التقييد التي تفرضها شركة ساموسونغ، في جهاز وان بلس، من أجل توفير عمر البطارية، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.