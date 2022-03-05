شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الجسر الجوى بين ليبيا وسلوفاكيا للعودة بالرعايا القادمين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية إقلاع رحلة جوية تابعة للخطوط الأفريقية من مطار معيتيقة متجهة إلى مطار كوشيتسة في جمهورية سلوفاكيا، المجاورة لأوكرانيا التى تشهد هجومًا روسيًا. وذكرت الخارجية أن الرحلة تستهدف إجلاء الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا عبر سلوفاكيا، والبالغ عددهم 117 مواطناً ليبياً من أفراد الجالية. وبحسب الوزارة يُشرف القائم بالأعمال بالوكالة، وأعضاء اللجنة المكلفة بسفارة ليبيا لدى سلوفاكيا على عملية الإجلاء من داخل المطار.

وحثت وزارة الشئون الخارجية الهندية، السلطات الروسية والأوكرانية على إعلان وقف إطلاق نار محلى حتى يمكن المساعدة على إجلاء الرعايا الهنود بسلام . وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى، "إن عملية الإجلاء تبدو صعبة بدون وقف إطلاق نار، ولذلك فإننا نحث الأطراف المعنية فى أوكرانيا وروسيا على وقف إطلاق النار محليا على الأقل حتى يمكننا إجلاء رعايانا". وأضاف قائلا: "إن الأمور تسير بصورة سلسة على الحدود الغربية، ونحن نولى اهتماما كبيرا بالوضع فى شرق أوكرانيا أثناء عملية الإجلاء، وستتم الاستعانة بالمزيد من الأتوبيسات لنقل رعايانا الذين تقطعت بهم السبل فى منطقتى بيسوتشين وسومي، ونحن نشعر بقلق إزاء الوضع هناك".

يذكرأن، بحث مجلس الأمن قصف منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وقالت مسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، إن كارثة تشيرنوبل مثال حي للحفاظ على المعايير النووية، وأضافت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، خلال كلمتها، أنه يجب العمل لتفادي وقوع حادث نووي جديد في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يجب السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول للمحطات النووية بأوكرانيا.

وحذرت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، من أي تسرب إشعاعي بسبب الحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أن العمليات العسكرية قرب المنشآت النووية غير مقبولة.

وأوضحت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، أن المدن الأوكرانية تقع تحت الحصار وتتعرض لاعتداء مستمر، لافتة إلى أن الدبلوماسية وحدها يمكنها التوصل لحل دائم للنزاع في أوكرانيا.

وتابعت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، أن القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف فورا، ونرحب باتفاق الروس والأوكرانيين أمس على توفير ممرات آمنة.

كما قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو جروسي، إن الوكالة تنسق مع وكالة المراقبة النووية في أوكرانيا، موضحا أن هناك 4 منشآت نووية كبيرة في أوكرانيا.

وأضاف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال كلمته بمجلس الأمن: القوات الروسية تقدمت الليلة الماضية نحو منشأة "زابوريجيا"، موضحا أن صواريخ أصابت مبنى مجاورا لمكان 6 مفاعلات نووية في "زابوريجيا".

وتابع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نيران اندلعت في منشأة "زابوريجيا" بعد قصفها أمس، ونحاول متابعة الموقف بشأن المنشآت النووية الأوكرانية، وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المفاعلات النووية الأوكرانية لم تتضرر بسبب المعارك حتى الآن.

فيما قالت السفيرة كارين بيرس المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، إن لندن طلبت عقد الجلسة الطارئة بعد قصف منشأة نووية أمس، موضحة أن مهاجمة محطة نووية في أوكرانيا حادثة غير مسبوقة.

وأضافت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الأمن، أن حسابات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كانت خاطئة بشأن مقاومة أوكرانيا، مشيرة إلى أن استمرار الحرب يزيد من معاناة الأوكرانيين.

ودعت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، روسيا لوقف الحرب والدخول في الحوار، موضحة أن استمرار الحرب في أوكرانيا يتسبب في كارثة إنسانية.

بينما قالت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلدا، إن على روسيا سحب قواتها من منشأة "زابوريجيا" النووية، موضحة أن المرافق النووية لا يمكن أن تصبح جزءا من هذا الصراع، وأن العالم نجا من كارثة نووية خلال العمليات الروسية في أوكرانيا.

وأضافت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ، خلال كلمتها بمجلس الأمن، أن على روسيا احترام حقوق أوكرانيا وشعبها، موضحة أن على روسيا الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتابعت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة، أن هجوم روسيا أمس عرض أكبر محطة نووية بأوروبا للخطر، لافتة إلى أن على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقف الكارثة الإنسانية بإنهاء الحرب.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة، إن على القوات الروسية التوقف عن هجومها الخطير، موضحة أن على الرئيس الروسى بوتين وقف هذا الجنون.