شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأردن والإمارات يدينون تفجير مسجد بمدينة بيشاور فى باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، تفجير مسجد فى باكستان، وقال الحلبوسى - فى تغريدة له أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "نستنكر استهداف عباد الله المصلين بتفجير مسجد (كوتشا ريسالدار) بمدينة بيشاور الباكستانية".

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقى : "الخزى والعار للمجرمين الإرهابيين أعداء الدين والإنسانية".

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجداً فى مدينة بيشاور بجمهورية باكستان، أثناء أداء صلاة الجمعة، وأسفر عن وقوع العشرات من الوفيات والجرحى.

وأكّد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، فى تصريح وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابى الجبان، الذى يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية، مُشدداً على وقوف الأردن وتضامنها المطلق مع جمهورية باكستان.

وأعرب عن أحر التعازى للحكومة والشعب الباكستانى ولذوى الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

بدورها أدانت الإمارات بشدة التفجير الإرهابى الذى وقع داخل مسجد فى مدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى فضلاً عن إصابة عشرات من المصلين أثناء صلاة الجمعة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني، وعن مواساتها لأهالى وذوى ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.