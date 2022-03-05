شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل تراجعا فى حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسى على المرابط أن بلاده سجلت تراجعا فى نسب "الحالات المكتشفة والإقامة فى المستشفيات والوفيات بفيروس كورونا".

وقال المرابط - خلال اجتماع عقده، لمتابعة تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا - إن وضع بلاده يعتبر أفضل مقارنة بالبلدان الأخرى بفضل نجاح منظومة التقصي والمتابعة لحالات كورونا، مطالبا بدراسة عمل أقسام استشفائية المخصصة للفيروس وتطوره.

وأكد المرابط ضرورة تعزيز منظومة التلقيح واستهداف الفئات التي لم تستكمل جرعاته، بالإضافة إلى مراجعة البروتوكولات الصحية والنصوص المتعلقة بفيروس كورونا ومزيد المتابعة والترصد على المعابر الحدودية.

يذكرأن، أكد وزير الصحة التونسى على المرابط، أن الموجة الخامسة من فيروس "كورونا" مرت بسلام، موضحًا أن بلاده دخلت المنحى التنازلى لعدد الإصابات اليومية ونسبة التحاليل الإيجابية ونسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجى.

وقال المرابط - فى تصريحات صحفية، خلال افتتاح قسم الطب النفسى العام بمستشفى الرازى بمنوبة، إن تحسن مؤشرات الوضع الوبائى لفيروس كورونا، يعود بالأساس إلى إقبال التونسيين على التلقيح ووعيهم بضرورة الوقاية، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح بلغ أكثر من 6 ملايين و300 ألف شخص، وأكثر من مليون و100 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة، مطالبًا بمواصلة الإقبال على التلقيح واليقظة والتقيد بالإجراءات الوقائية.