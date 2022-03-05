شكرا لقرائتكم خبر عن 228 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية فى كربلاء العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية وقوع 228 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المنطقة مؤخرا، وأفادت فى بيان أصدرته بأن "مُستشفيات الدائرة سجلت 228 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية ، بضمنها 67 حالة تم تقلها بعجلات الإسعاف الفوري"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أن "جميع تلك الحالات قد تلقت العلاج المناسب وغادرت المستشفيات، حيث كان هناك استنفار تام وكامل الاستعداد للتعامل مع هكذا حالات طارئة".

وتعرضت كربلاء ومحافظات عراقية أخرى، أمس الخميس، لعاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث وحالات الاختناق.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائى اليومى لجائحة كورونا فى عموم العراق، وقالت الوزارة في بيان نقلته "السومرية نيوز"، إنها "سجلت 1066 إصابة جديدة، مقابل تماثل 1916 حالة للشفاء، و6 حالات وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى تلقي 39042 شخصاً للقاح كورونا خلال 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة العراقية،أهابت بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بالتوجه إلى المراكز الصحية المنتشرة فى كافة المناطق لتلقى اللقاح؛ من أجل التصدى لجائحة كورونا.

وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "خبراء الصحة العامة والرصد الوبائى يتابعون، الموقف الوبائى العالمى والإقليمى والإجراءات الأخيرة التى تتخذها بعض الدول فى تخفيف الإجراءات الوقائية، وخاصة بما يتعلق بإلغاء فحص المسحة (PCR) لغرض السفر، وكذلك بعض الإجراءات المتعلقة بالدوام فى المدارس والجامعات وإقامة التجمعات البشرية بعد أن حققت نسب عالية من التغطية من تطعيم مواطنيها بلقاح (كوفيد-19) والتزام مواطنيها بالإجراءات الصحية الوقائية".