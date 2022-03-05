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المغرب: 11 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - وأعلنت سلطة المطارات المغربية، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه "عند الوصول إلى مطارات المغرب، فإن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين، في حين يتم إخضاع المسافرين للاختبار المستضد بصورة عشوائية".

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت في وقت سابق، انتهاء موجة "أوميكرون" بعد أسبوعين متتالين من المستوى الأخضر، لتبدأ مرحلة ما بعد الموجة أو الفترة البينية الثالثة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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