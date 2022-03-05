شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 11 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعلنت سلطة المطارات المغربية، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه "عند الوصول إلى مطارات المغرب، فإن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين، في حين يتم إخضاع المسافرين للاختبار المستضد بصورة عشوائية".