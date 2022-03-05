شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من «الأرصاد» لمنطقة الرياض حتى التاسعة صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، عن أتربة مثارة ورياح نشطة، على منطقة الرياض حتى التاسعة صباحًا.

وأوضح أن المناطق التي ستشهد هذه الأتربة والرياح هي؛ الرياض والدرعية والدوادمي والزلفي والغاط و القويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات.

وأضاف أن التأثيرات المصاحبة للحالة المتوقعة، عبارة عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية.

وتتعرضت الرياض منذ أمس، لموجة من الغبار الأصفر الذي غطى معظم أنحاء العاصمة، حيث اكتست العاصمة باللون الأصفر إثر الرياح المثيرة للأتربة والغبار الذي أدى إلى انعدام الرؤية تمًاما.

واجتاح الغبار الشوارع والبيوت والطرقات، حتى أن الناس لا يرون أمامهم مسافة أمتار، وذلك نتيجة الرياض القوية المشببة للأتربة والغبار.

وفي وقت سابق توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض والشرقية تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الافقية ويستمر نشاط الرياح السطحية على حائل وبريدة مثيرة للأتربة والغبار.