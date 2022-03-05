شكرا لقرائتكم خبر عن عن بُعد.. جامعة حفر الباطن توفر 80 برنامجًا تدريبيًا لكافة فئات المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جامعة حفر الباطن مُمثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع كليات الجامعة إطلاق 80 برنامج يستهدف كافة فئات المجتمع عن بُعد مع شهادة حضور، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه. * الكليات: 1- كلية العلوم (21 دورة). 2- كلية الصيدلة (4 برامج). 3- كلية العلوم الطبية التطبيقية (8 برامج). 4- كلية التربية (6 برامج). 5- الكلية الجامعية بقرية العليا (6 برامج). 6- الكلية الجامعية بالخفجي (5 برامج). 7- الكلية الجامعية بالنعيرية (8 برامج). 8- كلية الآداب (14 برنامج). * البرامج: 1- الأسبوع الأول (من 6 مارس 2022م إلى 12 مارس 2022م): – أساسيات اللغة الصينية. – أساسيات اللغة الفرنسية. – دورة عن الأعداد الجبرية. – دورة الوعي الذاتي والمهني وعلاقته بالاختبار المهني والوظيفي. – حملة توعوية عن هشاشة العظام ومخاطر نقص فيتامين (د). * المزايا: – جميع البرامج مجانية. – شهادات حضور. * طريقة التسجيل: – من خلال الرابط التالي: 1- التسجيل في الأسبوع الأول: اضغط هنا 2- بقية الأسابيع سوف يتم وضع رابط التقديم عند توفره بمشيئة الله خلال الأسابيع القادمة، حمّل تطبيق (أي وظيفة) يصلكم إشعار عند توفر روابط بقية الدورات، لتحميل التطبيق (اضغط هنا)، أو انضم لقناة (أي وظيفة) الرسمية في التيليجرام (اضغط هنا). شارك الخبر عبر (واتساب): اضغط هنا

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