شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورى الجنوبى يقوم بأول زيارة للسعودية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، بأول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، لتعزيز التبادل العسكرى والتعاون الصناعى الدفاعى، وحضور معرض الدفاع العالمى الذى يُقام فى الرياض خلال الفترة بين 6 - 9 مارس الجاري، وبحسب صحيفة "سبق " السعودية.

قال الجيش الكورى الجنوبي، فى بيان، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال وون ان تشول؛ يزور السعودية فى رحلة تستغرق 4 أيام.

وهذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حسبما أكّد مسؤولٌ فى هيئة الأركان المشتركة لصحيفة "كوريا هيرالد".

ومن المقرر أن يلتقى الجنرال وون؛ عدداً من كِبار المسؤولين العسكريين السعوديين "لمناقشة سبل تنشيط التبادلات العسكرية، وتعزيز التعاون فى صناعة الدفاع".