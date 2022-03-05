شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إلزام الزوج زوجتَه أن تخالط ضرتها ؟ الخضير يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السابق، عبدالكريم بن عبدالله الخضير، أنه ليس للزوج أن يجبر زوجته على مخالطة ضرتها، لأن النفوس مجبولة على النفرة من المخالطة، وهي ليس عليها حق صلة ولا بر.

وأضاف ردًا على سؤال يفيد بأن زوج تزوج على زوجته بأجنبية، ويريد لزوجته أن تخالطها بل ويجبرنها على مخالطتها وإلا هجرها”، قال: إن كانت بطوعها واختيارها تألف مثل هذه المرأة وتزورها وتأنس بها مراعاة لخاطر زوجها هذا لا شك أنه أفضل وأكمل.

وأكد أنه إذا كانت لا تطيق ذلك فليس له أن يجبرها، وإذا رفضت ذلك ليس عليها إثم، فالطاعة بالمعروف.

* السؤال

زوجي تزوج بأجنبية، فقلت له: (لا أريد أن أخالطها) فوافق، والآن يجبرني على مخالطتها وإلا هجرني، وأنا لا أتحمل الضغوط النفسية كما نصحني الأطباء بذلك، فهل علي إثم إذا رفضت ما يقول؟

** الجواب

أولًا: ليس لهذا الزوج أن يجبر زوجته على مخالطة ضرتها، فالنفوس مجبولة على النفرة من المخالطة، وهي ليس عليها حق صلة ولا بر، إن كانت بطوعها واختيارها تألف مثل هذه المرأة وتزورها وتأنس بها مراعاة لخاطر زوجها هذا لا شك أنه أفضل وأكمل، لكن إذا كانت لا تطيق ذلك فليس له أن يجبرها، وإذا رفضت ذلك ليس عليها إثم، فالطاعة بالمعروف.