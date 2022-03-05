شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. بايدن: ملتزمون بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وأضاف أن الهجوم ليس على أوكرانيا فحسب؛ بل على أمن أوروبا، وعلى السلام والاستقرار العالميين.
فيما ذكر متحدث باسم البيت الأبيض أن فرض حظر طيران فوق أوكرانيا سيوسع الصراع في أوروبا.
كانت إدارة بايدن قد قدمت مليار و400 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا منذ تولي بايدن، حسب وسائل إعلام عالمية.
وقد دخلت العمليات العسكرية الروسية اسبوعها الثاني حيث انطلقت في 24 فبراير (2022) بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب.
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