شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يحمل الحوثيين المسئولية الكاملة عن سلامة آلاف المختطفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الاريانى، الحوثيين المسئولية الكاملة عن سلامة آلاف المختطفين من السياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء والمواطنين المخفيين قسرًا فيما يعرف بمعتقل مجمع الصالح شرق مدينة تعز، بعد انفجار مخزن للسلاح والذخيرة فى أحد بدرومات المجمع.

وأوضح معمر الاريانى - فى تصريح، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الحوثى اتخذت الأسرى والمختطفين دروعًا بشرية، وحولت المعسكرات ومراكز القيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة، وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، إلى أماكن لاحتجازهم، وراح ضحيتها العشرات بينهم سياسيون وإعلاميون وصحفيون.

وأشار إلى أن الحوثى واصلت رغم كل التحذيرات اتخاذ الأعيان المدنية كمخازن للسلاح والذخيرة، والمدنيين الأبرياء بمن فيهم المختطفين فى معتقلاتها غير القانونية دروعًا بشرية، وعرضت حياتهم للخطر فى جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وطالب الارياني، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الحوثى لوقف استخدام الأسرى والمختطفين دروعًا بشرية، والتنفيذ الفورى لاتفاق السويد بشأن تبادلهم، وملاحقة الحوثيين ومحاكمتهم باعتبارهم "مجرمى حرب" .