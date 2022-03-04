شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية تًطلق خدمة طلبات التسكين المؤقَّت لسكان الأحياء المزالة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة خدمة طلبات التسكين المؤقت الإلكترونية للمواطنين الساكنين في الأحياء المزالة بجدة لحين استلامهم وحدات سكنية في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي أواستلام التعويضات لملاك العقار الساكنين في العقار ومن المستحقين.

وخَصَّصَت الأمانة الرابط : ‏https://services.jeddah.gov.sa/slum_removals للتسجيل في طلبات التسكين ، إضافة إلى استمرار استقبال الطلبات يدويا في المكتب الميداني للجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

وفي وقت سابق وقعت الموارد البشرية مع جمعية الوقاية من العوز المناعي بمنطقة الرياض اتفاقية تعاون فيما بينهما.

وتنص بنود الاتفاقية مجالات الطب والتوعية والإرشاد بما يخدم الفئات المستفيدة من الرعاية والكوادر العاملة معهم التابعين لفرع الوزارة بمنطقة الرياض وكذالك على تقديم البرامج والخطط التوعوية عن فايروس نقص المناعة للمنسويين والفئات المستفيدة وبعدة لغات.