شكرا لقرائتكم خبر عن إدارات التعليم بالمملكة تعلن جاهزيتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

أعلنت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، قبل قليل، جاهزيتها لبدء الاختبارات التحريرية حضوريًا، للفصل الدراسي الثاني، لجميع مراحل التعليم العام في بيئة تعليمية آمنة.

وكانت وزارة التعليم قد نشرت، اليوم الجمعة، مجموعة من النصائح لطلاب وطالبات المملكة استعدادًا لأداء الاختبارات النهائية التحريرية حضوريًا للفصل الدراسي الثاني.

وقدمت الوزارة مجموعة من النصائح للطلاب والطالبات في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالبتهم فيه بالمحافظة على النوم الجيد، والالتزام بالغذاء الصحي، والعمل على تنظيم الوقت، وإتاحة البيئة المناسبة للاستذكار، ودعت لهم بالتوفيق والنجاح.