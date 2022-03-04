شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطن يصيب 4 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص الحى فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصاب مُستوطن إسرائيلى 4 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة، بالرصاص الحى خلال تواجدهم أمام البلدية القديمة قرب شارع الشهداء وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية بالخليل ،فى تصريحات لها، إن المستوطن أطلق النار على الأطفال فى شارع الشهداء، القريب من مستوطنة "بيت رومانو".

وأوضحت المصادر أن المُصابين هم: الطفل محمد إياد الجعبرى (13 عاما) وأصيب فى منطقة البطن، ووصفت إصابته بالخطيرة، والطفل معتز عيسى حسونة (14 عاما) فى الفخذ، ومحمد جنيدى (15 عاما) فى اليد، ومجدى أمجد أبو شمسية (21 عاما) فى الفخذ، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.