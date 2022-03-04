شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم التحرك على طريق التسوية السلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تطورات الأزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأكد ولي عهد أبوظبي للرئيس الأوكراني أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم، كما أكد ولي عهد أبوظبي للرئيس الأوكراني دعم الإمارات لكل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة.

وأكد ولي عهد أبوظبي للرئيس الأوكراني الحرص على تقديم المساعدة للمدنيين المتضررين من الأزمة، مشيرا إلى ضرورة استمرار الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

وفى وقت سابق عُقد مؤتمر صحفي، قبل قليل، للأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول متابعة آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، لاسيما بعد حريق محطة "زابوريجيا" النووية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "حلف الناتو، تحالف دفاعي لكن إذا جاء النزاع إلينا فنحن مستعدون لذلك".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للدفاع عن كل شبر من أرض الحلفاء، متابعا في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، متابعا: "حرب روسيا المستفزة في أوكرانيا تحتاج لرد حاسم، وواشنطن أرسلت قوات إلى شرق أوروبا".

وقبلها أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، أن الوحدات الروسية من القوات المسلحة قامت بالسيطرة على المركز الإقليمى لمدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديميترى كوليبا، إنه إذا انفجرت محطة زابوريجيا النووية فسيكون الانفجار أكبر بعشرات المرات من تشيرنوبل، مطالبا بضرورة تزويد أوكرانيا بالطائرات العسكرية المقاتلة لمواجهة الجيش الروسي.