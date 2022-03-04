شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: على العالم إدانة جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين وعدم الكيل بمكيالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، اليوم الجمعة، إنه يتعين على دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى وعدم الكيل بمكيالين.

وأضافت، على لسان عضو مجلسها الثوري، أسامة القواسمي، فى بيان صحفى: "نذكر العالم أن هناك شعب فلسطين وهو محتل ومضطهد من قبل إسرائيل، تمارس الأخيرة بحقه كل أشكال التنكيل والقتل والتعذيب والتشريد وهدم البيوت، وتفرض عليه نظام فصل عنصرى وابارتهايد بشكل منافٍ لأبسط حقوق الإنسان، ولا نسمع إدانة أو رفضا من العالم ومؤسساته أمام هذه الجرائم".

وتساءل القواسمى: "هل الدم الفلسطينى بالنسبة للبعض دم من الدرجة الثانية؟ وهل الإنسانية تصنف وفقا للعرق واللون؟ مطالبا العالم بصرخة حقيقية فى وجه المحتل الإسرائيلى بحتمية إنهاء احتلاله لدولة فلسطين العضو فى الأمم المتحدة".