شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى ينفذ 15 عملية استهداف للحوثيين فى حجة خلال الـ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، تنفيذه 15 عملية استهداف ضد الحوثيين فى محافظة حجة اليمنية خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضح التحالف، فى بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، أن عملياته العسكرية أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية فى صفوف الحوثيين.

ويذكر أن التحالف العربى كثف خلال الفترة الماضية، عملياته ضد الحوثي، فى مسعى لتطويق الحوثيين التى تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني.

ويوم الأربعاء الماضى، أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن تدمير 12 آلية عسكرية تابعة للحوثيين، فى محافظة حجة اليمنية.

وذكر التحالف - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أنه تم تنفيذ 18 عملية استهداف جوية ضد الحوثيين فى محافظة حجة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة فى صفوفهم وتدمير 12 آلية عسكرية.

وأعلن التحالف العربى، تدمير 14 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية فى محافظتى حجة ومأرب اليمنية.