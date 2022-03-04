شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطى وبقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مُحافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.

وقالت مصادر بمحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، إن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات عقب صلاة الجمعة مع قوات الاحتلال فى باب الزاوية وشارع الشهداء بوسط مدينة الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لقمع مسيرة منددة بتوسيع الحاجز العسكرى المقام على مدخل شارع الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال أقدمت، أمس الخميس، على توسيع محيط الحاجز العسكري، بنقل المكعبات الأسمنتية مسافة 50 مترًا باتجاه منطقة باب الزاوية، بهدف زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم فى تلك المنطقة الحيوية، التى تمثل مركزًا تجاريًا يقصده الآلاف من داخل المحافظة وخارجها.

وقالت مصادر فى مُحافظة بيت لحم إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة فجار وقريتى أم سلمونة ومراح رباح بالمُحافظة الواقعة إلى الجنوب من القدس وقامت بتفتيش المنازل فى المناطق المذكورة.

وفى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب 26 فلسطينيًا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدتى بيتا جنوبًا، وبيت دجن شرقًا.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر فى نابلس أحمد جبريل، فى تصريح صحفى إن 20 مواطنًا أصيبوا بالرصاص المطاطى فى بيت دجن، تم نقل ثلاثة منهم إلى أحد المراكز الطبية، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المطاطى صوب سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر، ما أدى إلى إصابة ضابطى إسعاف فى الكتف واليد، إضافة لتحطم الزجاج الخلفى للسيارة.

وأضاف أن المواجهات فى جبل صبيح ببلدة بيتا، أسفرت عن إصابة ستة من بينهم مسن بالرصاص المطاطي، إضافة إلى إصابة 36 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفى مُحافظة قلقيلية المُحاطة بجدار الفصل العنصري، أصيب شابان بالرصاص المطاطى فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد أن قمعت قوات الاحتلال مسيرة أسبوعية فى قرية كفر قدوم لدعم الأسرى ولمناصرة أهالى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة والذين يواجهون تهديد التهجير القسرى بهدف إحلال مستوطنين محلهم وتغيير التركيبة السكانية للقدس.