شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من “التعليم” للطلاب قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، اليوم، مجموعة من النصائح لطلاب وطالبات المملكة استعدادًا لأداء الاختبارات النهائية التحريرية حضوريًا للفصل الدراسي الثاني.

ونصحت الوزارة في انفوجرافيك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الطلاب والطالبات بالمحافظة على النوم الجيد، والالتزام بالغذاء الصحي، والعمل على تنظيم الوقت، وإتاحة البيئة المناسبة للاستذكار، ودعت لهم بالتوفيق والنجاح.

ودشن مغردون هاشتاق “الفصل الدراسي الثاني”، الذي حظي بتفاعل كبير على قائمة (الترند) بالتزامن مع بدء الاختبارات، الذي امتلأ بالمشاركات والنصائح للطلاب.