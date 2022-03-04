شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أوكرانيا يتهم الجنود الروس باغتصاب النساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استنكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، قيام جنود روسيا بارتكاب عمليات اغتصاب ضد النساء في مدن أوكرانية.

وأضاف كوليبا في ندوة بمعهد “تشاتام هاوس” في لندن: “عندما تسقط القنابل على مدنكم وعندما يغتصب الجنود النساء في المدن المحتلة، ولدينا حالات كثيرة للأسف اغتصب فيها الجنود الروس النساء في المدن الأوكرانية، من الصعب بالطبع التحدث عن جدوى القانون الدولي”، وفقًا لـ”رويترز”.

ودعا كوليبا إلى تقديم المتسببين في هذه الحرب للعدالة لتتم محاكمتهم في نهاية المطاف.