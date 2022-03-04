شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.
وشددت الوزارة على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
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