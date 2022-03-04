شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار وضباب على باحة ربيعة شمال أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أمطار وضباب على باحة ربيعة وأجواء باردة شمال أبها. وأوضح الفيديو المتداول، هطول الأمطار والضباب الذي غطى المنطقة وسط جو بارد وانخفاض في درجات الحرارة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

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