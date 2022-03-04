شكرا لقرائتكم خبر عن “المرور” يوضح حقيقة الفيديوهات المتداولة لحوادث بسبب موجة الغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت الإدارة العامة للمرور سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب موجة الغبار الحالية. وأكدت أن الفيديوهات المتداولة لحوادث مرورية قديمة وتمت مباشرتها في حينه من الجهات المختصة. وأكدت إدارة “المرور” أن القنوات الرسمية هي المصدر الوحيد للأخبار الموثوقة. وشهدت عدة مناطق بالمملكة اليوم موجة غبار وأتربة مثارة أدت إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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