شكرا لقرائتكم خبر عن “المرور” يوضح الاحتياطات اللازمة عند القيادة أثناء الغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار.

وأضافت عبر حسابها على “تويتر”، أنه من أجل سلامة الجميع عند القيادة وقت الغبار والأتربة المثارة التي تجتاح عدة مدن في المملكة، لابد من الالتزام بقواعد وتعليمات المرور.

وأوضحت أنه من أجل قيادة أكثر أمانًا عند حدوث الغبار والأتربة آمنة فيرجي الالتزام بالآتي:

1 – ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.

2 – التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.

3 – عدم تغيير المسار إلا للضرورة، وبعد استخدام الإشارة.

4 – إغلاق النوافذ واستخدام خاصة تدوير الهواء داخل المركبة.

5 – استخدام إشارات التنبيه الضوئية، في المركبة وذلك عند الضرورة.

يأتي هذا في الوقت الذي تغطي فيه موجة من الغبار، معظم أنحاء الرياض، إثر الرياح المثيرة للأتربة والغبار الذي أدى إلى انعدام الرؤية.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.