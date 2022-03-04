شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الكويتية": تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 621 ألفا و965 حالة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 1205 حالات شفاء؛ ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 612 ألفا و586 حالة.. مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الماضية.



وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 42 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 6 آلاف و836 حالة.