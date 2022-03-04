شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على تراخيص النقل التعليمي للمنشآت والأفراد.. هذه أهم الاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للنقل أن هناك اشتراطات أساسية للحصول على تراخيص النقل التعليمي للمنشآت والأفراد.

وذكرت الهيئة أن المركبات المسموح لها بممارسة النشاط يجب ألا تقل مقاعدها عن 7 ولا تزيد على 9، على ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة الصنع.

أما الحافلات الصغيرة (سعتها لا تتخطى 15 راكبًا)، فيجب ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع، والحافلات الكبيرة (سعتها لا تتخطى 15 راكبًا)، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع.

وأوضحت الهيئة وفقاً لـ”المدينة”، اشتراطات الحصول على ترخيص النقل التعليمي للمنشآت والتي تتمثل في تقديم الطلب عبر بوابة «نقل»، مع وجوب العمل بـ 5 حافلات كحدّ أدنى، ووجود سجل تجاري للمنشأة في نشاط النقل، وتحديد مركز رئيس مناسب، وتوفير العنوان الوطني والارتباط بأنظمة الهيئة والأنظمة التي تتطلّبها الجهات الأخرى.

أما على مستوى الأفراد فيجوز للفرد ممارسة نشاط النقل التعليمي باستخدام مركبة واحدة مملوكة له بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج التمويلية، وأن تشمله الاشتراطات التالية:

حاصل على رخصة قيادة مناسبة

أن تكون مركبته مستوفاة للاشتراطات:

ألا يقل عمره عن 25 سنة.

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على دورة الإسعافات الأولية

اجتياز الفحص الطبي

اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

اجتياز الدورات أخرى تحددها الهيئة.

الارتباط بأنظمة الهيئة، والأنظمة التي تتطلبها الجهات الأخرى.