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شكرا لقرائتكم خبر عن “أمن الطرق” ينبه مستخدمي الطرق في عسير.. أمطار مصحوبة برياح شديدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها لأهالي منطقة عسير بسبب أمطار رعدية على المنطقة، خلال الساعات القادمة.
وأوضحت أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”، أن حالة الأمطار تشمل كلٍّ من “أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة”، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية الشديدة مما يحدُ من مدى الرؤية.
وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بالجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، من أجل سلامة الجميع.
وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أوضحت أنه من أجل سلامة الجميع عند القيادة وقت الغبار والأتربة المثارة التي تجتاح عدة مدن في المملكة، لابد من الالتزام بقواعد وتعليمات المرور.
وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.
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