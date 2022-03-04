شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يقبل استقالة نائب رئيس تيار المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور مصطفى علوش، باستقالته من تيار المستقبل، في اتصال أجراه مع الرئيس سعد الحريري. وقد قرر الرئيس اليوم اعتبار الاستقالة نافذة وأودع القرار الأمانة العامة للعمل بموجبها.

وبهذه الاستقالة يكون الدكتور علوش، قد تحرر من اي التزامات تنظيمية، وله الحق الكامل وفق الأصول أن يسلك الطريق الذي يراه مناسباً سواء في الانتخابات أو سواها، متمنين له التوفيق ومقدرين مواقفه والمهمات التي تولاها في التيار طوال السنوات الماضية.

يذكر أن سعد الحريرى أعلن في شهر يناير الماضي تعليق عمله بالسياسة بالإضافة إلى تعليق العمل السياسي لتيار المستقبل وعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 مايو المقبل.